Informations pratiques

Vignoux-sur-Barangeon

Nuit des Châteaux

2 Rue Jean Graczyk Vignoux-sur-Barangeon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-16

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2 Rue Jean Graczyk Vignoux-sur-Barangeon 18500 Cher Centre-Val de Loire lesamisduchateaudeblosset@gmail.com

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English :

L’événement Nuit des Châteaux Vignoux-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de VIERZON