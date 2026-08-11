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AGENDA · Vignoux-sur-Barangeon

Nuit des Châteaux Vignoux-sur-Barangeon

vendredi 16 octobre 2026 · Vignoux-sur-Barangeon

Nuit des Châteaux Vignoux-sur-Barangeon

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Adresse
2 Rue Jean Graczyk
Ville
18500 Vignoux-sur-Barangeon
Département
Cher
Tarif

Vignoux-sur-Barangeon

Nuit des Châteaux

2 Rue Jean Graczyk Vignoux-sur-Barangeon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-16

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2 Rue Jean Graczyk Vignoux-sur-Barangeon 18500 Cher Centre-Val de Loire   lesamisduchateaudeblosset@gmail.com

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English :

L’événement Nuit des Châteaux Vignoux-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de VIERZON