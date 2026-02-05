Nuit des chauves-souris La Richardais

Nuit des chauves-souris

Vallée Hourdel La Richardais Ille-et-Vilaine

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21 23:00:00

Découvrez la biodiversité la nuit. Discrètes et méconnues, les chauves-souris sont les seuls mammifères volants ! Venez

les écouter voler.

Sortie organisée par Cawa.

Inscription www.cote-emeraude.fr/les-sorties-de-latlas .

