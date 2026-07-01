Nuit des églises 2026, église de Saint Léger-les-Domart 80780, Saint-Léger-lès-Domart

Informations pratiques

Nuit des églises 2026 Samedi 4 juillet, 20h00 église de Saint Léger-les-Domart 80780 Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00

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soirée contes, chants et musique

Eglise de Saint Léger-les-Domart