AGENDA · Saint-Léger-lès-Domart
Nuit des églises 2026, église de Saint Léger-les-Domart 80780, Saint-Léger-lès-Domart
samedi 4 juillet 2026 · église de Saint Léger-les-Domart 80780 · Saint-Léger-lès-Domart
Informations pratiques
Nuit des églises 2026 Samedi 4 juillet, 20h00 église de Saint Léger-les-Domart 80780 Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00
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soirée contes, chants et musique
Eglise de Saint Léger-les-Domart