AGENDA · La Tranclière
Nuit des Eglises 2026, Eglise Saint-Jean-Baptiste, La Tranclière, La Tranclière
vendredi 3 juillet 2026 · Eglise Saint-Jean-Baptiste, La Tranclière · La Tranclière
Informations pratiques
Nuit des Eglises 2026 Vendredi 3 juillet, 19h30 Eglise Saint-Jean-Baptiste, La Tranclière Ain
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T19:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T19:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00
Visite guidée et conférence sur l’abbé Gorini, curé de La Tranclière au XIXe siècle, historien du diocèse et penseur…
Eglise Saint-Jean-Baptiste, La Tranclière la Tranclière La Tranclière 01160 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Visite et conférence sur l’abbé Gorini visite conférence
GPPA/CEF