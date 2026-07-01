Nuit des Eglises 2026, Eglise Saint-Jean-Baptiste, La Tranclière, La Tranclière

vendredi 3 juillet 2026 · Eglise Saint-Jean-Baptiste, La Tranclière · La Tranclière

Informations pratiques

Nuit des Eglises 2026 Vendredi 3 juillet, 19h30 Eglise Saint-Jean-Baptiste, La Tranclière Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T19:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Visite guidée et conférence sur l’abbé Gorini, curé de La Tranclière au XIXe siècle, historien du diocèse et penseur…

Eglise Saint-Jean-Baptiste, La Tranclière la Tranclière La Tranclière 01160 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Visite et conférence sur l’abbé Gorini visite conférence

GPPA/CEF