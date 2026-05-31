nuit des églises à Pimprez, église Saint Médard de Pimprez rue de l’église 60170, Pimprez

nuit des églises à Pimprez Samedi 27 juin, 19h00, 21h00 église Saint Médard de Pimprez rue de l’église 60170 Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00 – 2026-06-27T21:30:00+02:00

Les cent ans de la reconstruction de notre église

Historique avec Jean Yves Bonnard

Saynète sur Saint Médard avec les enfants de la paroisse de Noyon

chants tirés des poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux

Atelier avec le Secours catholique sur la précarité énergétique

Verre de l’amitiè offert par la municipalité de Pimprez

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histoire du lieu , saynète sur le patron de l’église St Médard , chants tirés des poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux , atelier sur la précarité énergétique histoire Chants

église de Pimprez