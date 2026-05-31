nuit des églises à Pimprez, église Saint Médard de Pimprez rue de l’église 60170, Pimprez
nuit des églises à Pimprez, église Saint Médard de Pimprez rue de l’église 60170, Pimprez samedi 27 juin 2026.
nuit des églises à Pimprez Samedi 27 juin, 19h00, 21h00 église Saint Médard de Pimprez rue de l’église 60170 Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T21:00:00+02:00 – 2026-06-27T21:30:00+02:00
Les cent ans de la reconstruction de notre église
Historique avec Jean Yves Bonnard
Saynète sur Saint Médard avec les enfants de la paroisse de Noyon
chants tirés des poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux
Atelier avec le Secours catholique sur la précarité énergétique
Verre de l’amitiè offert par la municipalité de Pimprez
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histoire du lieu , saynète sur le patron de l’église St Médard , chants tirés des poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux , atelier sur la précarité énergétique histoire Chants
église de Pimprez