Nuit des Eglises l’église fortifiée Saint-Pierre de Reignac, Eglise Saint-Pierre, Reignac

Nuit des Eglises l’église fortifiée Saint-Pierre de Reignac Vendredi 10 juillet, 20h30 Eglise Saint-Pierre Charente

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

20h30. Mot du cure puis du maire (histoire sommaire de l eglise ) à l interieur

21h00 : les calvaires à Reignac : par Marion BERNARD (Dir. des Archives Dep. de la Charente) et David RICHARD (Resp. Arts Sacrés du Diocèse)

Respiration musicale et poétique

21h50 : spectacle son & lumières sur l’arrestation et la libération miraculeuse de Saint Pierre

22h30 Pot de l’amitié

Eglise Saint-Pierre 16360 Reignac Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine

Histoire de l’église & croix de chemins, spectacle son & lumières sur l’arrestation et la libération miraculeuse de Saint Pierre calvaire spectacle

Diocèse d’Angoulême