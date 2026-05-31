Nuit des Eglises l’église fortifiée Saint-Pierre de Reignac, Eglise Saint-Pierre, Reignac
Nuit des Eglises l’église fortifiée Saint-Pierre de Reignac, Eglise Saint-Pierre, Reignac vendredi 10 juillet 2026.
Nuit des Eglises l’église fortifiée Saint-Pierre de Reignac Vendredi 10 juillet, 20h30 Eglise Saint-Pierre Charente
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00
20h30. Mot du cure puis du maire (histoire sommaire de l eglise ) à l interieur
21h00 : les calvaires à Reignac : par Marion BERNARD (Dir. des Archives Dep. de la Charente) et David RICHARD (Resp. Arts Sacrés du Diocèse)
Respiration musicale et poétique
21h50 : spectacle son & lumières sur l’arrestation et la libération miraculeuse de Saint Pierre
22h30 Pot de l’amitié
Eglise Saint-Pierre 16360 Reignac Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine
Histoire de l’église & croix de chemins, spectacle son & lumières sur l’arrestation et la libération miraculeuse de Saint Pierre calvaire spectacle
Diocèse d’Angoulême
À voir aussi à Reignac (Charente)
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