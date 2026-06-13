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Banquet au Fournil La ferme à Lombrics Reignac

Banquet au Fournil La ferme à Lombrics Reignac

Banquet au Fournil La ferme à Lombrics Reignac dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : La ferme à Lombrics

Adresse : 6 Le Passage Dessus

Ville : 33860 Reignac

Département : Gironde

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif

Reignac

Banquet au Fournil

La ferme à Lombrics 6 Le Passage Dessus Reignac Gironde

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:30:00
fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Banquet au Fournil une soirée festive, mêlant concert, repas au fournil et produits locaux, dans le cadre champêtre de la ferme.
Concert avec Mariette !
On vous attend nombreux !   .

La ferme à Lombrics 6 Le Passage Dessus Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 47 19 99  contact@happy-vers.com

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English : Banquet au Fournil

L’événement Banquet au Fournil Reignac a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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