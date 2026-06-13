Banquet au Fournil La ferme à Lombrics Reignac
Banquet au Fournil La ferme à Lombrics Reignac dimanche 12 juillet 2026.
Reignac
Banquet au Fournil
La ferme à Lombrics 6 Le Passage Dessus Reignac Gironde
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:30:00
fin : 2026-07-12 22:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Banquet au Fournil une soirée festive, mêlant concert, repas au fournil et produits locaux, dans le cadre champêtre de la ferme.
Concert avec Mariette !
On vous attend nombreux ! .
La ferme à Lombrics 6 Le Passage Dessus Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 47 19 99 contact@happy-vers.com
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English : Banquet au Fournil
L’événement Banquet au Fournil Reignac a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde