Festival de la Voie Verte Reignac
Festival de la Voie Verte Reignac dimanche 28 juin 2026.
Reignac
Festival de la Voie Verte
Voie Verte Reignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Niché au cœur de Reignac (16), dans un cocon de verdure, le Festival de la voie verte est le rendez-vous familial par excellence activités pratiques, responsabilisation à la biodiversité, mobilité douces, animaux, spectacles familiaux, sport…
.
Voie Verte Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de la Voie Verte
Nestled in the heart of Reignac (16), in a cocoon of greenery, the Greenway Festival is the family event par excellence: hands-on activities, biodiversity awareness, soft mobility, animals, family shows, sports…
L’événement Festival de la Voie Verte Reignac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Sud Charente