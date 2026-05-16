Reignac

Festival de la Voie Verte

Voie Verte Reignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Niché au cœur de Reignac (16), dans un cocon de verdure, le Festival de la voie verte est le rendez-vous familial par excellence activités pratiques, responsabilisation à la biodiversité, mobilité douces, animaux, spectacles familiaux, sport…

.

Voie Verte Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de la Voie Verte

Nestled in the heart of Reignac (16), in a cocoon of greenery, the Greenway Festival is the family event par excellence: hands-on activities, biodiversity awareness, soft mobility, animals, family shows, sports…

L’événement Festival de la Voie Verte Reignac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Sud Charente