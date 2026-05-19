Nuit des Étoiles — 5e édition Coucy-le-Château-Auffrique
Nuit des Étoiles — 5e édition Coucy-le-Château-Auffrique vendredi 26 juin 2026.
Coucy-le-Château-Auffrique
Nuit des Étoiles — 5e édition
Coucy-le-Château-Auffrique Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26 03:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Rendez-vous le Vendredi 26 juin 2026 De 21h00 à 03h00 au Parc Lhermitte, Coucy-le-Château-Auffrique.
Cette soirée attire chaque année plusieurs centaines de curieux et passionnés d’astronomie.
Une nuit exceptionnelle avec des centaines d’étoiles filantes visibles à l’œil nu.
Au programme
-Observation des étoiles au télescope avec explications
-Animations
-Conférence L’astronomie au Moyen Âge par Saint-Quentin Astronomie
Événement gratuit
Buvette sur place
Pensez à apporter un plaid, une lampe frontale (lumière rouge recommandée), des transats et votre bonne humeur.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux acceptés tenus en laisse
Bouteilles et canettes interdites sur le site.
Contact et renseignements lesamisdecoucy@gmail.com
Rendez-vous le Vendredi 26 juin 2026 De 21h00 à 03h00 au Parc Lhermitte, Coucy-le-Château-Auffrique.
Cette soirée attire chaque année plusieurs centaines de curieux et passionnés d’astronomie.
Une nuit exceptionnelle avec des centaines d’étoiles filantes visibles à l’œil nu.
Au programme
-Observation des étoiles au télescope avec explications
-Animations
-Conférence L’astronomie au Moyen Âge par Saint-Quentin Astronomie
Événement gratuit
Buvette sur place
Pensez à apporter un plaid, une lampe frontale (lumière rouge recommandée), des transats et votre bonne humeur.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Animaux acceptés tenus en laisse
Bouteilles et canettes interdites sur le site.
Contact et renseignements lesamisdecoucy@gmail.com .
Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France lesamisdecoucy@gmail.com
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English :
Rendezvous on Friday, June 26, 2026 from 9:00 pm to 3:00 am at Parc Lhermitte, Coucy-le-Château-Auffrique.
Every year, this event attracts hundreds of curious onlookers and astronomy enthusiasts.
An exceptional night with hundreds of shooting stars visible to the naked eye.
On the program:
-Telescope stargazing with explanations
-Activities
-Lecture Astronomy in the Middle Ages by Saint-Quentin Astronomie
Free event
Refreshments on site
Remember to bring a plaid, a headlamp (red light recommended), deckchairs and your good mood.
Accessible to people with reduced mobility
Pets allowed on leash
Bottles and cans prohibited on site.
Contact and information: lesamisdecoucy@gmail.com
L’événement Nuit des Étoiles — 5e édition Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur de Picard