Coucy-le-Château-Auffrique

Nuit des Étoiles — 5e édition

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 03:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Rendez-vous le Vendredi 26 juin 2026 De 21h00 à 03h00 au Parc Lhermitte, Coucy-le-Château-Auffrique.

Cette soirée attire chaque année plusieurs centaines de curieux et passionnés d’astronomie.

Une nuit exceptionnelle avec des centaines d’étoiles filantes visibles à l’œil nu.

Au programme

-Observation des étoiles au télescope avec explications

-Animations

-Conférence L’astronomie au Moyen Âge par Saint-Quentin Astronomie

Événement gratuit

Buvette sur place

Pensez à apporter un plaid, une lampe frontale (lumière rouge recommandée), des transats et votre bonne humeur.

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Animaux acceptés tenus en laisse

Bouteilles et canettes interdites sur le site.

Contact et renseignements lesamisdecoucy@gmail.com

Rendez-vous le Vendredi 26 juin 2026 De 21h00 à 03h00 au Parc Lhermitte, Coucy-le-Château-Auffrique.

Cette soirée attire chaque année plusieurs centaines de curieux et passionnés d’astronomie.

Une nuit exceptionnelle avec des centaines d’étoiles filantes visibles à l’œil nu.

Au programme

-Observation des étoiles au télescope avec explications

-Animations

-Conférence L’astronomie au Moyen Âge par Saint-Quentin Astronomie

Événement gratuit

Buvette sur place

Pensez à apporter un plaid, une lampe frontale (lumière rouge recommandée), des transats et votre bonne humeur.

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Animaux acceptés tenus en laisse

Bouteilles et canettes interdites sur le site.

Contact et renseignements lesamisdecoucy@gmail.com .

Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France lesamisdecoucy@gmail.com

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English :

Rendezvous on Friday, June 26, 2026 from 9:00 pm to 3:00 am at Parc Lhermitte, Coucy-le-Château-Auffrique.

Every year, this event attracts hundreds of curious onlookers and astronomy enthusiasts.

An exceptional night with hundreds of shooting stars visible to the naked eye.

On the program:

-Telescope stargazing with explanations

-Activities

-Lecture Astronomy in the Middle Ages by Saint-Quentin Astronomie

Free event

Refreshments on site

Remember to bring a plaid, a headlamp (red light recommended), deckchairs and your good mood.

Accessible to people with reduced mobility

Pets allowed on leash

Bottles and cans prohibited on site.

Contact and information: lesamisdecoucy@gmail.com

L’événement Nuit des Étoiles — 5e édition Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur de Picard