Soirée Zumba mousse à Coucy Coucy-le-Château-Auffrique
Soirée Zumba mousse à Coucy Coucy-le-Château-Auffrique samedi 13 juin 2026.
Coucy-le-Château-Auffrique
Soirée Zumba mousse à Coucy
Chemin du Val Serain Coucy-le-Château-Auffrique Aisne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Rendez-vous pour une soirée zumba mousse le samedi 13 juin au stade de Coucy-le-Château à 20h30.
Au programme, danse, musique et bonne humeur.
Ouvertures des portes à 19h30.
Tarifs:
10€ sur place
8€ en prévente
2€ pour les visiteurs
Buvette et restauration sur place.
Lien pour pré-réserver https://www.helloasso.com/associations/association-loisirs-val-de-l-ailette-alva/evenements/zumba-mousse
Informations contact@alva-coucy.fr
Rendez-vous pour une soirée zumba mousse le samedi 13 juin au stade de Coucy-le-Château à 20h30.
Au programme, danse, musique et bonne humeur.
Ouvertures des portes à 19h30.
Tarifs:
10€ sur place
8€ en prévente
2€ pour les visiteurs
Buvette et restauration sur place.
Lien pour pré-réserver https://www.helloasso.com/associations/association-loisirs-val-de-l-ailette-alva/evenements/zumba-mousse
Informations contact@alva-coucy.fr .
Chemin du Val Serain Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France contact@alva-coucy.fr
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English :
Join us for an evening of zumba foam on Saturday June 13 at the Coucy-le-Château stadium at 8.30pm.
On the program: dance, music and fun.
Doors open at 7.30pm.
Prices:
10? on site
8? in presale
2? for visitors
Refreshments and catering on site.
Pre-booking link: https://www.helloasso.com/associations/association-loisirs-val-de-l-ailette-alva/evenements/zumba-mousse
Information: contact@alva-coucy.fr
L’événement Soirée Zumba mousse à Coucy Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cœur de Picard