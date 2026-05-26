Coucy-le-Château-Auffrique

Partir en livre à Coucy

17 Avenue Altenkessel Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17 16:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Rendez-vous au jardin partagé de Coucy le 17 Juin pour un après midi sur les héros littéraires de 14h30 à 16h30.

Informations sur www.partir-en-livre.fr

Rendez-vous au jardin partagé de Coucy le 17 Juin pour un après midi sur les héros littéraires de 14h30 à 16h30.

Informations sur www.partir-en-livre.fr .

17 Avenue Altenkessel Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France

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English :

Meet us at Coucy’s shared garden on June 17 for an afternoon on literary heroes from 2:30 to 4:30 pm.

Information on www.partir-en-livre.fr

L’événement Partir en livre à Coucy Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cœur de Picard