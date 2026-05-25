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Soirée zumba mousse à Coucy Coucy-le-Château-Auffrique

Soirée zumba mousse à Coucy Coucy-le-Château-Auffrique

Soirée zumba mousse à Coucy Coucy-le-Château-Auffrique samedi 13 juin 2026.

Adresse : Chemin du Val Serain

Ville : 02380 Coucy-le-Château-Auffrique

Département : Aisne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Coucy-le-Château-Auffrique

Soirée zumba mousse à Coucy

Chemin du Val Serain Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Rendez-vous pour une soirée zumba mousse le samedi 13 juin au stade de Coucy-le-Château à 20h30.
Au programme, danse, musique et bonne humeur.

Ouvertures des portes à 19h30.

Tarifs:
10€ sur place
8€ en prévente
2€ pour les visiteurs

Buvette et restauration sur place.

Lien pour pré-réserver https://www.helloasso.com/associations/association-loisirs-val-de-l-ailette-alva/evenements/zumba-mousse

Inforations contact@alva-coucy.fr
Rendez-vous pour une soirée zumba mousse le samedi 13 juin au stade de Coucy-le-Château à 20h30.
Au programme, danse, musique et bonne humeur.

Ouvertures des portes à 19h30.

Tarifs:
10€ sur place
8€ en prévente
2€ pour les visiteurs

Buvette et restauration sur place.

Lien pour pré-réserver https://www.helloasso.com/associations/association-loisirs-val-de-l-ailette-alva/evenements/zumba-mousse

Inforations contact@alva-coucy.fr   .

Chemin du Val Serain Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France   contact@alva-coucy.fr

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English :

Join us for an evening of zumba foam on Saturday June 13 at the Coucy-le-Château stadium at 8.30pm.
On the program: dance, music and fun.

Doors open at 7.30pm.

Prices:
10? on site
8? in presale
2? for visitors

Refreshments and catering on site.

Pre-booking link: https://www.helloasso.com/associations/association-loisirs-val-de-l-ailette-alva/evenements/zumba-mousse

Information: contact@alva-coucy.fr

L’événement Soirée zumba mousse à Coucy Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cœur de Picard

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