Coucy-le-Château-Auffrique

Bébé bouquine en plein air à Coucy

7 Avenue Altenkessel Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 09:30:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Rendez-vous au jardin partagé de Coucy-le-Château au 7 rue Altenkessel le 30 juin à 9h30 pour l’atelier Bébé bouquine en plein air.

Informations au 03 23 52 16 98 ou par mail bibliotheque.coucy@gmail.com

Gratuit.

Rendez-vous au jardin partagé de Coucy-le-Château au 7 rue Altenkessel le 30 juin à 9h30 pour l’atelier Bébé bouquine en plein air.

Informations au 03 23 52 16 98 ou par mail bibliotheque.coucy@gmail.com

Gratuit. .

7 Avenue Altenkessel Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 16 98

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English :

Meet us at Coucy-le-Château’s shared garden at 7 rue Altenkessel on June 30 at 9:30 a.m. for the Bébé bouquine outdoor workshop.

Information on 03 23 52 16 98 or by e-mail bibliotheque.coucy@gmail.com

Free admission.

L’événement Bébé bouquine en plein air à Coucy Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cœur de Picard