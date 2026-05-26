Bébé bouquine en plein air à Coucy Coucy-le-Château-Auffrique
Bébé bouquine en plein air à Coucy Coucy-le-Château-Auffrique mardi 30 juin 2026.
Coucy-le-Château-Auffrique
Bébé bouquine en plein air à Coucy
7 Avenue Altenkessel Coucy-le-Château-Auffrique Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 09:30:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Rendez-vous au jardin partagé de Coucy-le-Château au 7 rue Altenkessel le 30 juin à 9h30 pour l’atelier Bébé bouquine en plein air.
Informations au 03 23 52 16 98 ou par mail bibliotheque.coucy@gmail.com
Gratuit.
Rendez-vous au jardin partagé de Coucy-le-Château au 7 rue Altenkessel le 30 juin à 9h30 pour l’atelier Bébé bouquine en plein air.
Informations au 03 23 52 16 98 ou par mail bibliotheque.coucy@gmail.com
Gratuit. .
7 Avenue Altenkessel Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 16 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet us at Coucy-le-Château’s shared garden at 7 rue Altenkessel on June 30 at 9:30 a.m. for the Bébé bouquine outdoor workshop.
Information on 03 23 52 16 98 or by e-mail bibliotheque.coucy@gmail.com
Free admission.
L’événement Bébé bouquine en plein air à Coucy Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cœur de Picard
À voir aussi à Coucy-le-Château-Auffrique (Aisne)
- Spectacle Femme F’âme Flamme Coucy-le-Château-Auffrique 12 juin 2026
- Soirée Zumba mousse à Coucy Coucy-le-Château-Auffrique 13 juin 2026
- Soirée zumba mousse à Coucy Coucy-le-Château-Auffrique 13 juin 2026
- Partir en livre à Coucy Coucy-le-Château-Auffrique 17 juin 2026
- Nuit des Étoiles — 5e édition Coucy-le-Château-Auffrique 26 juin 2026