Spectacle Femme F’âme Flamme Coucy-le-Château-Auffrique
Spectacle Femme F’âme Flamme Coucy-le-Château-Auffrique vendredi 12 juin 2026.
Coucy-le-Château-Auffrique
Spectacle Femme F’âme Flamme
Rue du Château Coucy-le-Château-Auffrique Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Rendez-vous pour le spectacle Femme F’âme Flamme le vendredi 12 juin à 20h à la bibliothèque de Coucy-le-château.
Durée du spectacle 1h
Type de public ados/adultes.
Gratuit.
Informations au 06 45 84 56 64 ou par mail maribambelle59@laposte.net
Rendez-vous pour le spectacle Femme F’âme Flamme le vendredi 12 juin à 20h à la bibliothèque de Coucy-le-château.
Durée du spectacle 1h
Type de public ados/adultes.
Gratuit.
Informations au 06 45 84 56 64 ou par mail maribambelle59@laposte.net .
Rue du Château Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 6 45 84 56 64
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English :
Join us for the show Femme F’âme Flamme on Friday June 12 at 8pm at the Coucy-le-château library.
Show duration: 1h
Audience: teens/adults.
Free admission.
Information on 06 45 84 56 64 or by e-mail maribambelle59@laposte.net
L’événement Spectacle Femme F’âme Flamme Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cœur de Picard
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