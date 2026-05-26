Coucy-le-Château-Auffrique

Spectacle Femme F’âme Flamme

Rue du Château Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Rendez-vous pour le spectacle Femme F’âme Flamme le vendredi 12 juin à 20h à la bibliothèque de Coucy-le-château.

Durée du spectacle 1h

Type de public ados/adultes.

Gratuit.

Informations au 06 45 84 56 64 ou par mail maribambelle59@laposte.net

Rendez-vous pour le spectacle Femme F’âme Flamme le vendredi 12 juin à 20h à la bibliothèque de Coucy-le-château.

Durée du spectacle 1h

Type de public ados/adultes.

Gratuit.

Informations au 06 45 84 56 64 ou par mail maribambelle59@laposte.net .

Rue du Château Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 6 45 84 56 64

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English :

Join us for the show Femme F’âme Flamme on Friday June 12 at 8pm at the Coucy-le-château library.

Show duration: 1h

Audience: teens/adults.

Free admission.

Information on 06 45 84 56 64 or by e-mail maribambelle59@laposte.net

L’événement Spectacle Femme F’âme Flamme Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Cœur de Picard