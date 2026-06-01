Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Feu de la Saint Jean Coucy-Le-Château Coucy-le-Château-Auffrique

Feu de la Saint Jean Coucy-Le-Château Coucy-le-Château-Auffrique

Feu de la Saint Jean Coucy-Le-Château Coucy-le-Château-Auffrique samedi 20 juin 2026.

Adresse : Chemin du Val Serain

Ville : 02380 Coucy-le-Château-Auffrique

Département : Aisne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Coucy-le-Château-Auffrique

Feu de la Saint Jean Coucy-Le-Château

Chemin du Val Serain Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Rendez vous le samedi 20 juin 2026 au Stade communal de Coucy-Le-Château.

Au programme

Grand feu.
Animation musical.
Restauration et buvette.

Ouvert a tous.

Gratuit.

Informations au 03 23 52 70 05.
Rendez vous le samedi 20 juin 2026 au Stade communal de Coucy-Le-Château.

Au programme

Grand feu.
Animation musical.
Restauration et buvette.

Ouvert a tous.

Gratuit.

Informations au 03 23 52 70 05.   .

Chemin du Val Serain Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 70 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you on Saturday June 20, 2026 at the Stade communal in Coucy-Le-Château.

Program:

Bonfire.
Musical entertainment.
Catering and refreshments.

Open to all.

Free admission.

Information on 03 23 52 70 05.

L’événement Feu de la Saint Jean Coucy-Le-Château Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cœur de Picard

À voir aussi à Coucy-le-Château-Auffrique (Aisne)