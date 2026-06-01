Feu de la Saint Jean Coucy-Le-Château Coucy-le-Château-Auffrique
Feu de la Saint Jean Coucy-Le-Château Coucy-le-Château-Auffrique samedi 20 juin 2026.
Coucy-le-Château-Auffrique
Feu de la Saint Jean Coucy-Le-Château
Chemin du Val Serain Coucy-le-Château-Auffrique Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rendez vous le samedi 20 juin 2026 au Stade communal de Coucy-Le-Château.
Au programme
Grand feu.
Animation musical.
Restauration et buvette.
Ouvert a tous.
Gratuit.
Informations au 03 23 52 70 05.
Rendez vous le samedi 20 juin 2026 au Stade communal de Coucy-Le-Château.
Au programme
Grand feu.
Animation musical.
Restauration et buvette.
Ouvert a tous.
Gratuit.
Informations au 03 23 52 70 05. .
Chemin du Val Serain Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 70 05
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English :
See you on Saturday June 20, 2026 at the Stade communal in Coucy-Le-Château.
Program:
Bonfire.
Musical entertainment.
Catering and refreshments.
Open to all.
Free admission.
Information on 03 23 52 70 05.
L’événement Feu de la Saint Jean Coucy-Le-Château Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cœur de Picard
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