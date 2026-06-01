Florilège amoureux d’un castrat Coucy-le-Château-Auffrique

Coucy-le-Château-Auffrique

Florilège amoureux d’un castrat

5 Impasse Saint-Sauveur Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous le samedi 13 juin 2026 à 20h00 à Coucy-Le-Château.

Au programme:

Un voyage musical aux cotés de ces voix hors-normes de la musique baraque des 17e et 18e siècles.

Avec Nicolas Ziélinski, chanteur lyrique formé au Conservatoire de Valenciennes, accompagné de Pierre Descamps, violoncelliste de l’ensemble Artificiosa. Un moment musical placé sous le signe de l’émotion et de la musique ancienne.

Tarifs: Adulte 15€

Gratuit -16 ans.

Informations au 06 80 32 50 13 mail: contact.apepac@gmail.com

ou au 06 80 32 50 13/ mail: emguilbert@orange.fr

Rendez-vous le samedi 13 juin 2026 à 20h00 à Coucy-Le-Château.

Au programme:

Un voyage musical aux cotés de ces voix hors-normes de la musique baraque des 17e et 18e siècles.

Avec Nicolas Ziélinski, chanteur lyrique formé au Conservatoire de Valenciennes, accompagné de Pierre Descamps, violoncelliste de l’ensemble Artificiosa. Un moment musical placé sous le signe de l’émotion et de la musique ancienne.

Tarifs: Adulte 15€

Gratuit -16 ans.

Informations au 06 80 32 50 13 mail: contact.apepac@gmail.com

ou au 06 80 32 50 13/ mail: emguilbert@orange.fr .

5 Impasse Saint-Sauveur Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 6 80 32 50 13 contact.apepac@gmail.com

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English :

See you on Saturday June 13, 2026 at 8:00 pm in Coucy-Le-Château.

On the program:

A musical journey alongside the extraordinary voices of 17th- and 18th-century baroque music.

With Nicolas Ziélinski, lyric singer trained at the Valenciennes Conservatoire, accompanied by Pierre Descamps, cellist with the Artificiosa ensemble. A musical moment under the sign of emotion and early music.

Price: Adults 15?

Free for children under 16.

Information: 06 80 32 50 13 e-mail: contact.apepac@gmail.com

or 06 80 32 50 13/ mail: emguilbert@orange.fr

L’événement Florilège amoureux d’un castrat Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur de Picard