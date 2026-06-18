Nuit des étoiles à Blangy Hirson

Hirson

Nuit des étoiles à Blangy

Domaine de Blangy Hirson Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 23:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 5 août 2026 à la Base de loisirs TSN Domaine de Blangy pour une journée et une soirée placées sous le signe de la découverte, du partage et de l’émerveillement.

Comme l’an dernier, cette édition sera animée par l’association Les Perséides, qui vous accompagnera tout au long de cette aventure astronomique.

Au programme dès 14h

Atelier arts plastiques création de paysages lunaires.

Découverte des télescopes présentation et explication de deux types de télescopes.

Planétarium une installation spécialement créée pour vous faire voyager à la découverte des étoiles, des constellations et des merveilles du ciel.

Dès 19h30, profitez d’un repas convivial au Snack de la Cascade (sur réservation).

Au menu

Barbecue (3 viandes)

Buffet de salades

Tarifs

10 € par adulte

5 € par enfant

À la tombée de la nuit, place à l’observation du ciel étoilé

En compagnie des passionnés de l’association Les Perséides, venez admirer les constellations et les secrets du ciel d’été (sous réserve de conditions météorologiques favorables).

Pour votre confort, pensez à apporter

Une petite laine ou un plaid

Une chaise pliante ou un tapis de sol

Animations gratuites et ouvertes à tous (hors repas).

Base de loisirs TSN Domaine de Blangy, 02500 Hirson

Réservations et renseignements 03.23.58.34.41

Petits et grands, venez partager cette parenthèse magique et profiter d’une belle soirée d’été, la tête dans les étoiles.

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 5 août 2026 à la Base de loisirs TSN Domaine de Blangy pour une journée et une soirée placées sous le signe de la découverte, du partage et de l’émerveillement.

Comme l’an dernier, cette édition sera animée par l’association Les Perséides, qui vous accompagnera tout au long de cette aventure astronomique.

Au programme dès 14h

Atelier arts plastiques création de paysages lunaires.

Découverte des télescopes présentation et explication de deux types de télescopes.

Planétarium une installation spécialement créée pour vous faire voyager à la découverte des étoiles, des constellations et des merveilles du ciel.

Dès 19h30, profitez d’un repas convivial au Snack de la Cascade (sur réservation).

Au menu

Barbecue (3 viandes)

Buffet de salades

Tarifs

10 € par adulte

5 € par enfant

À la tombée de la nuit, place à l’observation du ciel étoilé

En compagnie des passionnés de l’association Les Perséides, venez admirer les constellations et les secrets du ciel d’été (sous réserve de conditions météorologiques favorables).

Pour votre confort, pensez à apporter

Une petite laine ou un plaid

Une chaise pliante ou un tapis de sol

Animations gratuites et ouvertes à tous (hors repas).

Base de loisirs TSN Domaine de Blangy, 02500 Hirson

Réservations et renseignements 03.23.58.34.41

Petits et grands, venez partager cette parenthèse magique et profiter d’une belle soirée d’été, la tête dans les étoiles. .

Domaine de Blangy Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 34 41 info@thierachesportnature.com

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English :

We look forward to seeing you on Wednesday, August 5, 2026, at the TSN Recreation Center ? Domaine de Blangy for a day and evening dedicated to discovery, sharing, and wonder.

Just like last year, this event will be organized by the association Les Perséides, who will guide you throughout this astronomical adventure.

On the schedule starting at 2 p.m.:

Art workshop: creating lunar landscapes.

Telescope exploration: presentation and explanation of two types of telescopes.

Planetarium: a special installation designed to take you on a journey to discover the stars, constellations, and wonders of the sky.

Starting at 7:30 p.m., enjoy a friendly meal at the Snack de la Cascade (reservations required).

On the menu:

Barbecue (3 types of meat)

Salad buffet

Prices:

10 ? per adult

5 ? per child

%C0As night falls, it’s time to observe the starry sky:

Join the enthusiasts from the Les Perseides association to admire the constellations and the secrets of the summer sky (weather permitting).

For your comfort, please remember to bring:

A light sweater or blanket

A folding chair or ground mat

Free activities open to everyone (meals not included).

TSN Recreation Center Domaine de Blangy, 02500 Hirson

Reservations and information: 03.23.58.34.41

Young and old alike, come share this magical moment and enjoy a beautiful summer evening with your head in the stars.

L’événement Nuit des étoiles à Blangy Hirson a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays de Thiérache