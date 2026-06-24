Hirson

Nuit des étoiles TSN

Hirson Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 23:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Nuit des Étoiles à TSN Mercredi 5 août 2026. Dès 14h ateliers gratuits (paysage lunaire, découverte des télescopes, planétarium) animés par Les Perséides 59. À 19h30 barbecue sur réservation (10€/adulte, 5€/enfant). Puis observation du ciel étoilé. Domaine de Blangy, Hirson. 03 23 58 34 41

La Nuit des Étoiles revient à TSN Mercredi 5 août 2026

Après le beau succès rencontré l’année dernière, nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle édition de la Nuit des Étoiles, avec encore plus d’animations et de découvertes

Rendez-vous le mercredi 5 août 2026 pour une journée et une soirée placées sous le signe de l’émerveillement, de la découverte et de la convivialité et de l’émerveillement.

Cette nouvelle édition sera de nouveau animée par l’association Les Perseides 59, qui avait déjà accompagné cette belle soirée l’an dernier et contribué à son succès.

Dès 14h, profitez gratuitement de 3 ateliers pour petits et grands

Création d’un paysage lunaire en arts plastiques

Découverte et explication de deux types de télescopes

Un planétarium spécialement installé pour vous faire voyager à travers les étoiles et les constellations

À partir de 19h30, partagez un moment convivial au Snack de la cascade autour d’un barbecue (sur réservation).

Au menu Un bon Barbecue

3 viandes

Buffet de salades

Tarif 10 € par adulte et 5 € par enfant

Puis, à la tombée de la nuit, place à l’observation du ciel étoilé

Accompagnés de passionnés d’astronomie, venez admirer les merveilles du ciel d’été et profiter d’un moment magique en famille ou entre amis (sous réserve des conditions météorologiques).

Pour votre confort, pensez à apporter

Une petite laine ou un plaid

Une chaise pliante ou un tapis de sol

Animations gratuites et accessibles à tous (hors repas).

Réservations et renseignements 03.23.58.34.41

Une belle soirée d’été vous attend… Venez rêver la tête dans les étoiles .

Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 34 41 info@thierachesportnature.com

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English :

TSN Star Night? Wednesday, August 5, 2026. Starting at 2:00 p.m.: free workshops (lunar landscape, telescope discovery, planetarium) led by Les Perséides 59. 7:30 p.m.: Barbecue by reservation (10?/adult, 5?/child). Followed by stargazing. Domaine de Blangy, Hirson. 03 23 58 34 41

L’événement Nuit des étoiles TSN Hirson a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Aisne Tourisme