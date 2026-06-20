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Nuit des étoiles À la nuit de l’étoile (conférence observation) Aéroclub de Cavarc Cavarc

Nuit des étoiles À la nuit de l’étoile (conférence observation) Aéroclub de Cavarc Cavarc

Nuit des étoiles À la nuit de l’étoile (conférence observation) Aéroclub de Cavarc Cavarc samedi 8 août 2026.

Lieu
Aéroclub de Cavarc
Adresse
613 route de Boisse
Ville
47330 Cavarc
Département
Lot-et-Garonne
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit

Cavarc

Nuit des étoiles À la nuit de l’étoile (conférence observation)

Aéroclub de Cavarc 613 route de Boisse Cavarc Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

À la nuit de l’étoile sera le thème de l’édition 2026 des Nuits des étoiles.
Au programme expo astro, conférence et observation …
Avec l’aide d’une multitude d’instruments, nous vous ferons admirer les différents objets du ciel.
Food trucks sur place.
Bonne découverte !
À la nuit de l’étoile sera le thème de l’édition 2026 des Nuits des étoiles.
Au programme expo astro, conférence et observation …
Avec l’aide d’une multitude d’instruments, nous vous ferons admirer les différents objets du ciel.

Food trucks sur place pour la restauration.

Bonne découverte !   .

Aéroclub de Cavarc 613 route de Boisse Cavarc 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 15 13 03 

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English : Nuit des étoiles À la nuit de l’étoile (conférence observation)

The Night of the Star will be the theme of the 2026 edition of Nuits des Étoiles.
On the program: an astronomy exhibit, a lecture, and stargazing…
With the help of a variety of instruments, we’ll help you admire the different objects in the sky.
Food trucks on site.
Enjoy exploring!

L’événement Nuit des étoiles À la nuit de l’étoile (conférence observation) Cavarc a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Coeur de Bastides