Nuit des étoiles À la nuit de l’étoile (conférence observation) Aéroclub de Cavarc Cavarc
Nuit des étoiles À la nuit de l’étoile (conférence observation) Aéroclub de Cavarc Cavarc samedi 8 août 2026.
Cavarc
Nuit des étoiles À la nuit de l’étoile (conférence observation)
Aéroclub de Cavarc 613 route de Boisse Cavarc Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
À la nuit de l’étoile sera le thème de l’édition 2026 des Nuits des étoiles.
Au programme expo astro, conférence et observation …
Avec l’aide d’une multitude d’instruments, nous vous ferons admirer les différents objets du ciel.
Food trucks sur place.
Bonne découverte !
À la nuit de l’étoile sera le thème de l’édition 2026 des Nuits des étoiles.
Au programme expo astro, conférence et observation …
Avec l’aide d’une multitude d’instruments, nous vous ferons admirer les différents objets du ciel.
Food trucks sur place pour la restauration.
Bonne découverte ! .
Aéroclub de Cavarc 613 route de Boisse Cavarc 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 15 13 03
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English : Nuit des étoiles À la nuit de l’étoile (conférence observation)
The Night of the Star will be the theme of the 2026 edition of Nuits des Étoiles.
On the program: an astronomy exhibit, a lecture, and stargazing…
With the help of a variety of instruments, we’ll help you admire the different objects in the sky.
Food trucks on site.
Enjoy exploring!
L’événement Nuit des étoiles À la nuit de l’étoile (conférence observation) Cavarc a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Coeur de Bastides