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Nuit des étoiles à Perpezac-le-Noir Salle des fêtes Perpezac-le-Noir

samedi 8 août 2026 · Salle des fêtes · Perpezac-le-Noir

Nuit des étoiles à Perpezac-le-Noir Salle des fêtes Perpezac-le-Noir

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
8 rue des maisons neuves
Ville
19410 Perpezac-le-Noir
Département
Corrèze
Tarif

Perpezac-le-Noir

Nuit des étoiles à Perpezac-le-Noir

Salle des fêtes 8 rue des maisons neuves Perpezac-le-Noir Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Le club d’astronomie du Limousin vous invite à découvrir la lune et le ciel étoilé dans ses télescopes au niveau de la salle des fêtes.
17h30 soleil et du système solaire
19h30 pique-nique avec les astronomes
21h30 présentation des téléscopes
23h lecture du ciel au laser et observation
Soirée gratuite ouverte à tous.
Sous réserve d’une météo favorable.   .

Salle des fêtes 8 rue des maisons neuves Perpezac-le-Noir 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 35 17 01  astroclub.limousin@gmail.com

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English : Nuit des étoiles à Perpezac-le-Noir

L’événement Nuit des étoiles à Perpezac-le-Noir Perpezac-le-Noir a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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