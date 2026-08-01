Nuit des étoiles à Perpezac-le-Noir Salle des fêtes Perpezac-le-Noir
samedi 8 août 2026 · Salle des fêtes · Perpezac-le-Noir
Informations pratiques
Perpezac-le-Noir
Nuit des étoiles à Perpezac-le-Noir
Salle des fêtes 8 rue des maisons neuves Perpezac-le-Noir Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le club d’astronomie du Limousin vous invite à découvrir la lune et le ciel étoilé dans ses télescopes au niveau de la salle des fêtes.
17h30 soleil et du système solaire
19h30 pique-nique avec les astronomes
21h30 présentation des téléscopes
23h lecture du ciel au laser et observation
Soirée gratuite ouverte à tous.
Sous réserve d’une météo favorable. .
Salle des fêtes 8 rue des maisons neuves Perpezac-le-Noir 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 35 17 01 astroclub.limousin@gmail.com
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English : Nuit des étoiles à Perpezac-le-Noir
L’événement Nuit des étoiles à Perpezac-le-Noir Perpezac-le-Noir a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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