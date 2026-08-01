Nuit des étoiles à Perpezac-le-Noir Salle des fêtes Perpezac-le-Noir

Informations pratiques

Perpezac-le-Noir

Nuit des étoiles à Perpezac-le-Noir

Salle des fêtes 8 rue des maisons neuves Perpezac-le-Noir Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le club d’astronomie du Limousin vous invite à découvrir la lune et le ciel étoilé dans ses télescopes au niveau de la salle des fêtes.

17h30 soleil et du système solaire

19h30 pique-nique avec les astronomes

21h30 présentation des téléscopes

23h lecture du ciel au laser et observation

Soirée gratuite ouverte à tous.

Sous réserve d’une météo favorable. .

Salle des fêtes 8 rue des maisons neuves Perpezac-le-Noir 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 35 17 01 astroclub.limousin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit des étoiles à Perpezac-le-Noir

L’événement Nuit des étoiles à Perpezac-le-Noir Perpezac-le-Noir a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze