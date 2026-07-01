Nuit des étoiles à Verrières Verrières
mardi 4 août 2026 · Verrières
Informations pratiques
Verrières
Nuit des étoiles à Verrières
Verrières Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles…
L’association RockAstres vous convie pour la nuit des étoiles à Verrières, une soirée où vous pourrez observer le ciel, vous initier à l’astronomie et apprendre plus sur les légendes et merveilles.
Pévoir des vêtements chauds, éventuellement un pique-nique. Vous avez un télescope ? N’hésitez pas à l’apporter et ils pourront vous apprendre à l’utiliser !
Rendez-vous le 4 août au camping de la Blaquière.
5€/personne, 3€ à partir de la troisième personne.
Réservation au 06 99 29 36 31. .
Verrières 12520 Aveyron Occitanie +33 6 99 29 36 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Feet on the ground, head in the stars…
L’événement Nuit des étoiles à Verrières Verrières a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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