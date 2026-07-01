Informations pratiques

Verrières

Nuit des étoiles à Verrières

Verrières Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles…

L’association RockAstres vous convie pour la nuit des étoiles à Verrières, une soirée où vous pourrez observer le ciel, vous initier à l’astronomie et apprendre plus sur les légendes et merveilles.

Pévoir des vêtements chauds, éventuellement un pique-nique. Vous avez un télescope ? N’hésitez pas à l’apporter et ils pourront vous apprendre à l’utiliser !

Rendez-vous le 4 août au camping de la Blaquière.

5€/personne, 3€ à partir de la troisième personne.

Réservation au 06 99 29 36 31. .

Verrières 12520 Aveyron Occitanie +33 6 99 29 36 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Feet on the ground, head in the stars…

L’événement Nuit des étoiles à Verrières Verrières a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)