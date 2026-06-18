Arcisses

Nuit des étoiles

Rue de l’église Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08 00:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Nuit des étoiles

Concert pop avec 3e Acte, restauration et rafraichissement avec le P’tit Truck et La Terrasse. Tous les ingrédients sont réunis pour une belle soirée d’été au bord de l’eau. À la nuit tombée, observez le ciel avec les Pléiades du Perche.

De 19h30 à 00h

Nuit des étoiles

Pour cette nouvelle édition, installez-vous au bord de l’eau et profitez d’une soirée détente entre amis, famille ou en solo. Le groupe 3e Acte accompagnera le début de soirée avec un concert pop à partir de 20h, tandis que Le P’tit Truck et La Terrasse proposeront de quoi se restaurer et se rafraîchir dès 19h30. À la tombée de la nuit, vers 22h, levez les yeux ! Les bénévoles des Pléiades du Perche vous guideront à travers la voûte céleste grâce à leurs puissants télescopes. Possibilité d’apporter votre propre matériel d’observation.

La manifestation peut être annulée en cas de météo défavorable.

Gratuit I Sur inscription auprès de l’OTC : 02 37 37 30 10 .

Rue de l’église Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 contact@otcperche.com

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English :

Night of the Stars

Pop concert featuring 3e Acte, food and drinks provided by Le Petit Truck and La Terrasse. All the ingredients are in place for a wonderful evening of relaxation by the water. As night falls, gaze at the sky with the Pléiades du Perche.

From 7:30 p.m. to midnight

L’événement Nuit des étoiles Arcisses a été mis à jour le 2026-06-18 par OTs DU PERCHE