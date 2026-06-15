Arcisses

La randonnée margonnaise 2026

1 Rue de la Cloche Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Le rendez-vous des vététistes et marcheurs à ne pas rater.

Comme chaque année, la randonnée margonnaise revient avec 4 parcours VTT et 3 parcours randonnée, de quoi satisfaire tout le monde.

Le dimanche 6 septembre

A partir de 8h, à La Halle de Margon, Arcisses.

Cyclistes et marcheurs sont attendus à la randonnée margonnaise le dimanche 6 septembre 2026 pour sa 41e édition.

Au programme, 4 parcours de VTT 20, 32, 42 ou 58 kms, au choix.

Et 3 parcours également pour les randonneurs: 12,16, ou 20 kms.

Le port du casque est obligatoire.

Départ à partir de 8h. Rendez-vous à La Halle de Margon, Arcisses.

Inscriptions 5€ Gratuit pour les de 12 ans .

1 Rue de la Cloche Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 90 13 71 c.s.margon@wanadoo.fr

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English :

The must-attend event for cyclists and hikers.

As every year, the Margon Hiking Event is back with 4 mountain bike trails and 3 hiking trails—something for everyone.

Sunday, September 6

Starting at 8 a.m., La Halle de Margon, Arcisses.

L’événement La randonnée margonnaise 2026 Arcisses a été mis à jour le 2026-06-15 par OTs DU PERCHE