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La randonnée margonnaise 2026 Arcisses

La randonnée margonnaise 2026 Arcisses

La randonnée margonnaise 2026 Arcisses dimanche 6 septembre 2026.

Adresse : 1 Rue de la Cloche

Ville : 28400 Arcisses

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif

Arcisses

La randonnée margonnaise 2026

1 Rue de la Cloche Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Le rendez-vous des vététistes et marcheurs à ne pas rater.
Comme chaque année, la randonnée margonnaise revient avec 4 parcours VTT et 3 parcours randonnée, de quoi satisfaire tout le monde.
Le dimanche 6 septembre
A partir de 8h, à La Halle de Margon, Arcisses.
Cyclistes et marcheurs sont attendus à la randonnée margonnaise le dimanche 6 septembre 2026 pour sa 41e édition.
Au programme, 4 parcours de VTT 20, 32, 42 ou 58 kms, au choix.
Et 3 parcours également pour les randonneurs: 12,16, ou 20 kms.

Le port du casque est obligatoire.
Départ à partir de 8h. Rendez-vous à La Halle de Margon, Arcisses.
Inscriptions 5€ Gratuit pour les de 12 ans   .

1 Rue de la Cloche Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 90 13 71  c.s.margon@wanadoo.fr

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English :

The must-attend event for cyclists and hikers.
As every year, the Margon Hiking Event is back with 4 mountain bike trails and 3 hiking trails—something for everyone.
Sunday, September 6
Starting at 8 a.m., La Halle de Margon, Arcisses.

L’événement La randonnée margonnaise 2026 Arcisses a été mis à jour le 2026-06-15 par OTs DU PERCHE

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