Informations pratiques

Arcisses

La Guinguette de l’Étoile Margonnaise Tout en blanc

1 Rue de la Cloche Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La Guinguette de l’Étoile Margonnaise revient pour sa dernière de la saison samedi 22 août dès 18h Dress code Tout en blanc !

Au programme musique, restauration, boissons, le tout dans une ambiance joyeuse.

On réserve sa table !!

Une partie des bénéfices sera reversée à une asso.

La Guinguette de l’Étoile Margonnaise revient pour sa dernière de la saison samedi 22 août dès 18h Dress code Tout en blanc !

Sortez vos plus belles tenues blanches et venez profiter d’une belle soirée d’été

Au programme musique, restauration, boissons fraîches et une ambiance conviviale pour partager un moment ensemble

On réserve sa table !!

À 23h, la soirée se terminera en beauté avec un feu d’artifice offert par la commune d’Arcisses. Un final à ne surtout pas manquer !

Une partie des bénéfices de cette soirée sera reversée à une association .

1 Rue de la Cloche Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 68 56 42 72 etoile.margonnaise@gmail.com

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English :

The Guinguette de l’Étoile Margonnaise is back for its final event of the season on Saturday, August 22, starting at 6 p.m.: Dress code—all in white!

On the agenda: music, food, drinks—all in a cheerful atmosphere.

Reserve your table now!!

A portion of the proceeds will be donated to a charity.

L’événement La Guinguette de l’Étoile Margonnaise Tout en blanc Arcisses a été mis à jour le 2026-08-07 par OTs DU PERCHE