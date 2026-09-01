Rassemblement de véhicules anciens & d’exception #5 Arcisses
dimanche 27 septembre 2026 · Arcisses
Informations pratiques
Arcisses
Rassemblement de véhicules anciens & d’exception #5
Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Rassemblement de véhicules anciens et d’exception (voitures et motos) dans un esprit convivial et chaleureux !
Balade moto de 78 km.
Marché artisanal camions décorés show moto voitures américains structure gonflable food truck et buvette.
Accès libre.
De 8h à 18h à la halle de Margon.
Rassemblement de véhicules anciens et d’exception (voitures et motos) dans un esprit convivial et chaleureux !
Balade moto de 78 km.
Marché artisanal camions décorés show moto voitures américains structure gonflable food truck et buvette.
Accès libre.
De 8h à 18h à la halle de Margon. .
Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 62 85 48 03
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English :
A gathering of classic and unique vehicles (cars and motorcycles) in a warm and friendly atmosphere!
78-km motorcycle ride.
Craft market—decorated trucks—motorcycle show—American cars—bouncy castle—food trucks and refreshment stand.
Free admission.
From 8 a.m. to 6 p.m. at the Margon market hal
L’événement Rassemblement de véhicules anciens & d’exception #5 Arcisses a été mis à jour le 2026-08-09 par OTs DU PERCHE