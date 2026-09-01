Informations pratiques

Arcisses

Rassemblement de véhicules anciens & d’exception #5

Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Rassemblement de véhicules anciens et d’exception (voitures et motos) dans un esprit convivial et chaleureux !

Balade moto de 78 km.

Marché artisanal camions décorés show moto voitures américains structure gonflable food truck et buvette.

Accès libre.

De 8h à 18h à la halle de Margon.

Rassemblement de véhicules anciens et d’exception (voitures et motos) dans un esprit convivial et chaleureux !

Balade moto de 78 km.

Marché artisanal camions décorés show moto voitures américains structure gonflable food truck et buvette.

Accès libre.

De 8h à 18h à la halle de Margon. .

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 62 85 48 03

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English :

A gathering of classic and unique vehicles (cars and motorcycles) in a warm and friendly atmosphere!

78-km motorcycle ride.

Craft market—decorated trucks—motorcycle show—American cars—bouncy castle—food trucks and refreshment stand.

Free admission.

From 8 a.m. to 6 p.m. at the Margon market hal

L’événement Rassemblement de véhicules anciens & d’exception #5 Arcisses a été mis à jour le 2026-08-09 par OTs DU PERCHE