Informations pratiques

Arcisses

Marche solidaire au profit de l’Endométriose 2026

Coudreceau Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Marche solidaire à Coudreceau

Nous vous attendons nombreux pour la 5ème édition de la randonnée solidaire au profit de la recherche contre L’Endométriose, le 13/09

Inscription sur place de 8h à 9h3 0I 5€

Départ libre, circuits 7 km, 12 km, 19 km au choix.

Restauration sur place

Marche solidaire à Coudreceau

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour la 5ème édition de la randonnée solidaire au profit de la recherche contre L’Endométriose, le 13/09

Inscription sur place de 8h à 9h3 0I 5€

Départ libre, circuits 7 km, 12 km, 19 km au choix.

Restauration sur place (prévoir son gobelet).

Participations entièrement reversées à l’association EndoFrance. .

Coudreceau Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 26 49 44 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charity Walk in Coudreceau??

We hope to see many of you at the 5th edition of the charity walk to benefit endometriosis research on September 13??

On-site registration from 8:00 a.m. to 9:30 a.m.

Start whenever you like; choose from 7 km, 12 km, or 19 km routes.

Food available on site

L’événement Marche solidaire au profit de l’Endométriose 2026 Arcisses a été mis à jour le 2026-08-15 par OTs DU PERCHE