Marche solidaire au profit de l’Endométriose 2026 Arcisses
dimanche 13 septembre 2026 · Arcisses
Informations pratiques
Arcisses
Marche solidaire au profit de l’Endométriose 2026
Coudreceau Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Marche solidaire à Coudreceau
Nous vous attendons nombreux pour la 5ème édition de la randonnée solidaire au profit de la recherche contre L’Endométriose, le 13/09
Inscription sur place de 8h à 9h3 0I 5€
Départ libre, circuits 7 km, 12 km, 19 km au choix.
Restauration sur place
Marche solidaire à Coudreceau
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour la 5ème édition de la randonnée solidaire au profit de la recherche contre L’Endométriose, le 13/09
Inscription sur place de 8h à 9h3 0I 5€
Départ libre, circuits 7 km, 12 km, 19 km au choix.
Restauration sur place (prévoir son gobelet).
Participations entièrement reversées à l’association EndoFrance. .
Coudreceau Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 26 49 44 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Charity Walk in Coudreceau??
We hope to see many of you at the 5th edition of the charity walk to benefit endometriosis research on September 13??
On-site registration from 8:00 a.m. to 9:30 a.m.
Start whenever you like; choose from 7 km, 12 km, or 19 km routes.
Food available on site
L’événement Marche solidaire au profit de l’Endométriose 2026 Arcisses a été mis à jour le 2026-08-15 par OTs DU PERCHE