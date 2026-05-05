Nuit des étoiles au Château de Meslay, Meslay, Meslay

Nuit des étoiles au Château de Meslay Samedi 9 mai, 00h00 Meslay Loir-et-Cher

4,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T00:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-09T00:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Nuit des Étoiles au Château de Meslay. Après le succès de la chasse aux œufs, soirée astronomique accompagnés par l’association Astro’Perche. Accueillis par les propriétaires du Château, la soirée sera animée par quatre amateurs passionnés d’astronomie de l’association Astro’Perche. Ils vous proposeront un voyage spatial, bien au delà de la Lune et du Système Solaire, au milieu des Etoiles au travers d’informations astronomiques en salle. Puis, vous observerez le ciel étoilé dans le parc du Château.

Meslay 41100 Meslay Meslay 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Nuit des Étoiles au Château de Meslay. Après le succès de la chasse aux œufs, soirée astronomique accompagnés par l’association Astro’Perche. Accueillis par les propriétaires du Château, la soirée ser Astronomie