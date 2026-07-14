Informations pratiques

Aydat

Nuit des étoiles au pied du puy de Combegrasse

La Garandie Aydat Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Les astronomes amateurs d’Auvergne vous accueillent à leur observatoire de la Garandie, au pied du puy de la Combegrasse, pour la 33e édition des Nuits des Etoiles.

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La Garandie Aydat 63970 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr

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English :

Auvergne’s amateur astronomers welcome you to their observatory at La Garandie, at the foot of Puy de la Combegrasse, for the 33rd Nuits des Etoiles.

L’événement Nuit des étoiles au pied du puy de Combegrasse Aydat a été mis à jour le 2026-07-14 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme