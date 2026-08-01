Informations pratiques

Launac

NUIT DES ÉTOILES AVEC ASTROLAUNAC

PARC & ORANGERIE Launac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La nuit des étoiles revient à Launac !

Venez vivre une soirée magique, sous les étoiles et dans un cadre exceptionnel !

Au programme

Animations scientifiques et découvertes ;

Conférences, expositions, contes, carte au trésor ;

Pop corn, boissons et petite restauration sur place ;

Parcours du ciel étoilé et observations avec les télescopes de l’association ;

L’Orangerie, fraîchement rénovée, sera à nouveau ouverte pour l’occasion !

Une belle opportunité de passer une soirée conviviale, de (re)découvrir notre patrimoine et de plonger dans les mystères du cosmos. .

PARC & ORANGERIE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@astrolaunac.space

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English :

A Night Under the Stars is back in Launac!

Come experience a magical evening under the stars in an exceptional setting!

L’événement NUIT DES ÉTOILES AVEC ASTROLAUNAC Launac a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE