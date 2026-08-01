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NUIT DES ÉTOILES AVEC ASTROLAUNAC Launac

samedi 8 août 2026 · Launac

NUIT DES ÉTOILES AVEC ASTROLAUNAC Launac

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
PARC & ORANGERIE
Ville
31330 Launac
Département
Haute-Garonne
Tarif
Tarif de base plein tarif

Launac

NUIT DES ÉTOILES AVEC ASTROLAUNAC

PARC & ORANGERIE Launac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

La nuit des étoiles revient à Launac !
Venez vivre une soirée magique, sous les étoiles et dans un cadre exceptionnel !
Au programme
Animations scientifiques et découvertes ;
Conférences, expositions, contes, carte au trésor ;
Pop corn, boissons et petite restauration sur place ;
Parcours du ciel étoilé et observations avec les télescopes de l’association ;
L’Orangerie, fraîchement rénovée, sera à nouveau ouverte pour l’occasion !

Une belle opportunité de passer une soirée conviviale, de (re)découvrir notre patrimoine et de plonger dans les mystères du cosmos.   .

PARC & ORANGERIE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie   contact@astrolaunac.space

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English :

A Night Under the Stars is back in Launac!
Come experience a magical evening under the stars in an exceptional setting!

L’événement NUIT DES ÉTOILES AVEC ASTROLAUNAC Launac a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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