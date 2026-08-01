NUIT DES ÉTOILES AVEC ASTROLAUNAC Launac
samedi 8 août 2026 · Launac
Informations pratiques
Launac
NUIT DES ÉTOILES AVEC ASTROLAUNAC
PARC & ORANGERIE Launac Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
La nuit des étoiles revient à Launac !
Venez vivre une soirée magique, sous les étoiles et dans un cadre exceptionnel !
Au programme
Animations scientifiques et découvertes ;
Conférences, expositions, contes, carte au trésor ;
Pop corn, boissons et petite restauration sur place ;
Parcours du ciel étoilé et observations avec les télescopes de l’association ;
L’Orangerie, fraîchement rénovée, sera à nouveau ouverte pour l’occasion !
Une belle opportunité de passer une soirée conviviale, de (re)découvrir notre patrimoine et de plonger dans les mystères du cosmos. .
PARC & ORANGERIE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@astrolaunac.space
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English :
A Night Under the Stars is back in Launac!
Come experience a magical evening under the stars in an exceptional setting!
L’événement NUIT DES ÉTOILES AVEC ASTROLAUNAC Launac a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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