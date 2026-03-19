Nuit des étoiles place des droits de l’homme Bas-en-Basset
Nuit des étoiles place des droits de l’homme Bas-en-Basset samedi 8 août 2026.
Nuit des étoiles
place des droits de l’homme espace fabro Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Nuit des étoiles avec le club astronomie Bassois
A partir de 16h animations, stands et buvette.
Observation aux télescopes dès 21h30 avec tour du ciel commenté
Si temps mauvais projection d’un diaporama commenté Les Etoiles sous l’espace Fabro à 21h00
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place des droits de l’homme espace fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 08 00 54 contact@astrocaba43.fr
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English :
Starry Night with the Bassois Astronomy Club
From 4pm: entertainment, stalls and refreshments.
Telescope observation from 9:30 pm, with a guided tour of the sky
In case of bad weather, projection of a commented slideshow Les Etoiles under the Espace Fabro at 9:00 pm
L’événement Nuit des étoiles Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron