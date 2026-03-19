Nuit des étoiles place des droits de l’homme Bas-en-Basset

Nuit des étoiles

place des droits de l’homme espace fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Nuit des étoiles avec le club astronomie Bassois

A partir de 16h animations, stands et buvette.

Observation aux télescopes dès 21h30 avec tour du ciel commenté

Si temps mauvais projection d’un diaporama commenté Les Etoiles sous l’espace Fabro à 21h00

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place des droits de l’homme espace fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 08 00 54 contact@astrocaba43.fr

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English :

Starry Night with the Bassois Astronomy Club

From 4pm: entertainment, stalls and refreshments.

Telescope observation from 9:30 pm, with a guided tour of the sky

In case of bad weather, projection of a commented slideshow Les Etoiles under the Espace Fabro at 9:00 pm

L’événement Nuit des étoiles Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron