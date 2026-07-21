Nuit des étoiles 4, Route de Soubran Boisredon
jeudi 13 août 2026 · 4, Route de Soubran · Boisredon
Informations pratiques
Boisredon
Nuit des étoiles
4, Route de Soubran 01, Le chalet Boisredon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 22:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Découverte du ciel d’été à l’oeil nu et aux instruments.
Si mauvais temps, accueil à la salle des fêtes.
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4, Route de Soubran 01, Le chalet Boisredon 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 36 86 21 vegastro17@gmail.com
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English :
Explore the summer sky with the naked eye and through telescopes.
In case of bad weather, the event will be held in the community hall.
L’événement Nuit des étoiles Boisredon a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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