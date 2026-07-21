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AGENDA · Boisredon

Nuit des étoiles 4, Route de Soubran Boisredon

jeudi 13 août 2026 · 4, Route de Soubran · Boisredon

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
4, Route de Soubran
Adresse
01, Le chalet
Ville
17150 Boisredon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Boisredon

Nuit des étoiles

4, Route de Soubran 01, Le chalet Boisredon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 22:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Découverte du ciel d’été à l’oeil nu et aux instruments.
Si mauvais temps, accueil à la salle des fêtes.
  .

4, Route de Soubran 01, Le chalet Boisredon 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 36 86 21  vegastro17@gmail.com

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English :

Explore the summer sky with the naked eye and through telescopes.
In case of bad weather, the event will be held in the community hall.

L’événement Nuit des étoiles Boisredon a été mis à jour le 2026-07-21 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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