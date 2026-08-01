AGENDA · Diou
Nuit des étoiles CampaTilia Diou
lundi 17 août 2026 · CampaTilia · Diou
Informations pratiques
Diou
Nuit des étoiles
CampaTilia 16 route de Putay Diou Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
2€ / adulte et
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 19:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Nuit des Etoiles, animée par l’AstroClub Bourbonnien à CAMPATILIA à Diou
.
CampaTilia 16 route de Putay Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 71 02 05 contact@campatilia.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Night of the Stars, hosted by the AstroClub Bourbonnien %E0 CAMPATILIA %E0 Diou
L’événement Nuit des étoiles Diou a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
À voir aussi à Diou (Allier)
- Brocante Diou 6 septembre 2026