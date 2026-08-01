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AGENDA · Diou

Nuit des étoiles CampaTilia Diou

lundi 17 août 2026 · CampaTilia · Diou

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
CampaTilia
Adresse
16 route de Putay
Ville
03290 Diou
Département
Allier
Tarif
2 2 2 2€ / adulte et

Diou

Nuit des étoiles

CampaTilia 16 route de Putay Diou Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

2€ / adulte et

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 19:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Nuit des Etoiles, animée par l’AstroClub Bourbonnien à CAMPATILIA à Diou
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CampaTilia 16 route de Putay Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 71 02 05  contact@campatilia.fr

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English :

Night of the Stars, hosted by the AstroClub Bourbonnien %E0 CAMPATILIA %E0 Diou

L’événement Nuit des étoiles Diou a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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