Brocante

Place de la gare Diou Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Brocante organisée par l’Amicale de la Gare.

.

Place de la gare Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 11 14 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brocante organized by the Amicale de la Gare.

L’événement Brocante Diou a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire