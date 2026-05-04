Marché des producteurs de pays Diou
Marché des producteurs de pays Diou vendredi 5 juin 2026.
Diou
Marché des producteurs de pays
Place du marché Diou Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Marché des producteurs de pays organisé par la commune de Diou
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Place du marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 90 44 contact@diou03.fr
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English :
Farmers’ market organized by the Diou commune
L’événement Marché des producteurs de pays Diou a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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