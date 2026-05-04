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Marché des producteurs de pays Diou

Marché des producteurs de pays Diou vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Place du marché

Ville : 03290 Diou

Département : Allier

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Diou

Marché des producteurs de pays

Place du marché Diou Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Marché des producteurs de pays organisé par la commune de Diou
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Place du marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 90 44  contact@diou03.fr

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English :

Farmers’ market organized by the Diou commune

L’événement Marché des producteurs de pays Diou a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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