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Marché des producteurs de pays, Place du marché, Diou

Marché des producteurs de pays, Place du marché, Diou

Marché des producteurs de pays, Place du marché, Diou vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Place du marché

Adresse : 03290 Diou Place du marché

Ville : 03290 Diou

Département : Allier

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Marché des producteurs de pays Vendredi 5 juin, 18h00 Place du marché Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Partagez un moment gourmand et festif au marché des producteurs de pays de Diou ! En famille ou entre amis, dégustez sur place les produits locaux « made in ferme » en composant directement votre menu auprès des producteurs présents. Vous aurez également la possibilité d’acheter et d’emporter dans votre foyer ces produits fermiers, comme dans le cadre d’un marché classique.

Place du marché 03290 Diou Place du marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Partagez un moment gourmand et festif au marché des producteurs de Pays de Diou !

Chambre d’agriculture de l’Allier

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