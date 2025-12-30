Fusion FM Concert évènement Diou
Fusion FM Concert évènement Diou samedi 27 juin 2026.
Diou
Fusion FM Concert évènement
Diou Allier
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert événement à l’occasion des 40 ans de Fusion FM.
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Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
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English :
Concert event to celebrate the 40th anniversary of Fusion FM.
L’événement Fusion FM Concert évènement Diou a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire