Diou

Fusion FM Concert évènement

Diou Allier

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert événement à l’occasion des 40 ans de Fusion FM.

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Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

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English :

Concert event to celebrate the 40th anniversary of Fusion FM.

L’événement Fusion FM Concert évènement Diou a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire