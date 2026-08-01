UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Évran

Nuit des étoiles Évran

vendredi 7 août 2026 · Évran

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
La Lande du Tournay
Ville
22630 Évran
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Évran

Nuit des étoiles

La Lande du Tournay Évran Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Nuit des étoiles organisée par le club d’astronomie.   .

La Lande du Tournay Évran 22630 Côtes-d’Armor Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit des étoiles Évran a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

À voir aussi à Évran (Côtes-d'Armor)