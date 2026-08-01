Informations pratiques

Évran

Nuit des étoiles

La Lande du Tournay Évran Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Nuit des étoiles organisée par le club d’astronomie. .

La Lande du Tournay Évran 22630 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Nuit des étoiles Évran a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme