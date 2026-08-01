AGENDA · Évran
Nuit des étoiles Évran
vendredi 7 août 2026 · Évran
Informations pratiques
Évran
Nuit des étoiles
La Lande du Tournay Évran Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Nuit des étoiles organisée par le club d’astronomie. .
La Lande du Tournay Évran 22630 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Nuit des étoiles Évran a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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