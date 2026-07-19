Nuit des Etoiles Tonneville La Hague

Informations pratiques

La Hague

Nuit des Etoiles

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

A partir de 20h00, toute une soirée d’animations diverses et variées à faire en famille ou entre amis.

Ateliers tout public, conférences et observation du ciel étoilé sont au programme.

Programme détaillé à venir, à consulter sur notre site Internet https://ludiver.lecotentin.fr/ .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit des Etoiles

L’événement Nuit des Etoiles La Hague a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin La Hague