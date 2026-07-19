Nuit des Etoiles Tonneville La Hague
vendredi 7 août 2026 · Tonneville · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Nuit des Etoiles
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
A partir de 20h00, toute une soirée d’animations diverses et variées à faire en famille ou entre amis.
Ateliers tout public, conférences et observation du ciel étoilé sont au programme.
Programme détaillé à venir, à consulter sur notre site Internet https://ludiver.lecotentin.fr/ .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Nuit des Etoiles
L’événement Nuit des Etoiles La Hague a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin La Hague
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