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AGENDA · La Hague

Nuit des Etoiles Tonneville La Hague

vendredi 7 août 2026 · Tonneville · La Hague

Nuit des Etoiles Tonneville La Hague

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Tonneville
Adresse
1700 Rue de la Libération
Ville
50440 La Hague
Département
Manche
Tarif

La Hague

Nuit des Etoiles

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

A partir de 20h00, toute une soirée d’animations diverses et variées à faire en famille ou entre amis.
Ateliers tout public, conférences et observation du ciel étoilé sont au programme.
Programme détaillé à venir, à consulter sur notre site Internet https://ludiver.lecotentin.fr/   .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80  planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Nuit des Etoiles

L’événement Nuit des Etoiles La Hague a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin La Hague

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