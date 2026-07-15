AGENDA · Lacépède
Nuit des étoiles Lacépède
dimanche 9 août 2026 · Lacépède
Informations pratiques
Lacépède
Nuit des étoiles
Lac du salabert Lacépède Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:30:00
fin : 2026-08-09 00:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Observation oiseaux
Musique flamenco
Conte
Observation étoiles 4 télescopes .
Lac du salabert Lacépède 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 11 62 32 assoleheron47@gmail.com
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English : Nuit des étoiles
L’événement Nuit des étoiles Lacépède a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas