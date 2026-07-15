Informations pratiques

Lacépède

Nuit des étoiles

Lac du salabert Lacépède Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:30:00

fin : 2026-08-09 00:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Observation oiseaux

Musique flamenco

Conte

Observation étoiles 4 télescopes .

Lac du salabert Lacépède 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 11 62 32 assoleheron47@gmail.com

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English : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Lacépède a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas