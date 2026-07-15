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AGENDA · Lacépède

Nuit des étoiles Lacépède

dimanche 9 août 2026 · Lacépède

Nuit des étoiles Lacépède

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Lac du salabert
Ville
47360 Lacépède
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Lacépède

Nuit des étoiles

Lac du salabert Lacépède Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:30:00
fin : 2026-08-09 00:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Observation oiseaux
Musique flamenco
Conte
Observation étoiles 4 télescopes   .

Lac du salabert Lacépède 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 11 62 32  assoleheron47@gmail.com

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English : Nuit des étoiles

L’événement Nuit des étoiles Lacépède a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas