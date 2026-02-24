Nuit des étoiles soirée astronomie

La Chapelle-Pouilloux Deux-Sèvres

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

2026-08-09

Envie d’avoir la tête dans les étoiles et l’oeil dans le télescope ? Curieux ou aguerri, enfant ou adulte, cette soirée est ouverte à qiu s’intéresse au ciel la nuit. Début de l’animation à 21h puis observation du ciel dès la nuit tombée. Vous pouvez emmener votre matériel. Gratuit sans réservation.

RDV à 21h à l’abri de loisirs, chemin de la Balade. .

La Balade La Chapelle-Pouilloux 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 07 47 66 timon.griffault@labetapi.fr

