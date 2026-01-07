Nuit des lumières Noël à Chouzy-sur-Cisse Valloire-sur-Cisse

Nuit des lumières Noël à Chouzy-sur-Cisse

Chez Flo & Marc Valloire-sur-Cisse Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-05 18:00:00

fin : 2026-12-27 20:30:00

Date(s) :

2026-12-05

Promenez-vous dans une ambiance illuminée et laisser enchanter la l’atmosphère et les décorations.

Nuit des lumières Noël à Chouzy-sur-Cisse. Partez en famille à la découverte d’un parcours féerique illuminé et laisser vous enchanter par la magie des décoration. Stand de noël, boissons chaudes ou froides, idées cadeuax. .

Chez Flo & Marc Valloire-sur-Cisse 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 25 06 82 06 leshotesdechouzy@gmail.com

English :

Stroll through the illuminated ambiance and let the atmosphere and decorations enchant you.

