Chevregny

Nuit des Musées 2026 à Chevregny

38 Rue Principale Chevregny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez fêter la Nuit des Musées à Chevregny !

Pour l’occasion auront lieu des concerts gratuits sous le préau de l’ancienne école, avec les groupes Laelou et La Parade, RV de 19h30 à minuit ! .

38 Rue Principale Chevregny 02000 Aisne Hauts-de-France

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English :

Celebrate Museum Night at Chevregny!

L’événement Nuit des Musées 2026 à Chevregny Chevregny a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Laon