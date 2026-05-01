Nuit des Musées 2026 à Chevregny Chevregny
Nuit des Musées 2026 à Chevregny Chevregny samedi 23 mai 2026.
Chevregny
Nuit des Musées 2026 à Chevregny
38 Rue Principale Chevregny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez fêter la Nuit des Musées à Chevregny !
Pour l’occasion auront lieu des concerts gratuits sous le préau de l’ancienne école, avec les groupes Laelou et La Parade, RV de 19h30 à minuit ! .
38 Rue Principale Chevregny 02000 Aisne Hauts-de-France
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English :
Celebrate Museum Night at Chevregny!
L’événement Nuit des Musées 2026 à Chevregny Chevregny a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Laon