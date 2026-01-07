Nuit des musées au Château à motte Saint-Sylvain-d’Anjou Verrières-en-Anjou
Nuit des musées au Château à motte Saint-Sylvain-d’Anjou Verrières-en-Anjou samedi 23 mai 2026.
Nuit des musées au Château à motte
Saint-Sylvain-d’Anjou Avenue du Parc Verrières-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-05-23 21:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
2026-05-23
Venez découvrir le château à motte, grâce à la Maisnie Joulain, qui vous plonge dans le XIIe siècle ! .
Saint-Sylvain-d’Anjou Avenue du Parc Verrières-en-Anjou 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 89 31 chateau@verrieres-anjou.fr
