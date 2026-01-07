Nuit des musées au Château à motte Saint-Sylvain-d’Anjou Verrières-en-Anjou

Nuit des musées au Château à motte

Saint-Sylvain-d’Anjou Avenue du Parc Verrières-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:30:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir le château à motte, grâce à la Maisnie Joulain, qui vous plonge dans le XIIe siècle ! .

Saint-Sylvain-d’Anjou Avenue du Parc Verrières-en-Anjou 49480 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 89 31 chateau@verrieres-anjou.fr

