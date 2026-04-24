Nuit des musées au Forum Antique de Bavay Forum antique de Bavay Bavay

Bavay

Nuit des musées au Forum Antique de Bavay

Forum antique de Bavay Allée Chanoine Biévelet Bavay Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit des musées, le Forum antique de Bavay proposera une soirée immersive au cœur de Bagacum. Entre découvertes historiques, animations et expériences ludiques, la programmation invitera à une véritable traversée dans le temps.

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Forum antique de Bavay Allée Chanoine Biévelet Bavay 59570 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 15 50 forumantique@lenord.fr

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English :

To mark Museum Night, the Forum Antique de Bavay is offering an immersive evening in the heart of Bagacum. With a mix of historical discoveries, entertainment and fun experiences, the program invites you to take a trip back in time.

L’événement Nuit des musées au Forum Antique de Bavay Bavay a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’Avesnois