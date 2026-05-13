Voyage dans le temps, Forum antique de Bavay, Bavay
Voyage dans le temps, Forum antique de Bavay, Bavay samedi 23 mai 2026.
Voyage dans le temps Samedi 23 mai, 18h00 Forum antique de Bavay Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Vivez une soirée immersive à Bagacum et remontez au temps des Gallo-Romains !
Visites costumées du site archéologique
Départs toutes les 15 min dès 18h30 – durée 1h
Inscription à l’accueil
Film 3D “Retour à Bagacum II” (balades virtuelles)
Séances : 18h, 18h45, 19h30, 21h45, 23h15 – durée 30 min
Inscription à l’accueil
Visites guidées de l’exposition permanente
Départs : 19h, 20h15, 21h30, 22h45 – durée 30 min
Inscription à l’accueil
Contes mythologiques & musique antique
2 contes issues de la mythologie grecque sont proposés ainsi qu’une immersion dans l’univers sonore des Gallo-Romains.
20h15 (familles) / 22h30 (adultes)
Inscription à l’accueil
Conférence sur le métier de luthier et le reproduction d’instruments anciens
Dès 21h – durée 30 min
Inscription à l’accueil
Animation autour des instruments anciens
Accessible de 18h-20h et de 21h30-00h
En continu, sans réservation
Exposition “La Classe, l’œuvre !”
Présentation d’une exposition des élèves du collège Jean Macé de Bruay-sur-l’escaut retraçant le parcours du mobilier archéologique.
En continu, sans réservation
Jeux de piste en famille (dès 7 ans)
En continu, sans réservation
Concert dans le cadre de la résidence CLEA* (James IzCray / Freddy Chattuais)
Dès 19h30 – Sans réservation
En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Mormal
*Contrat local d’éducation artistique
Restauration sur place (food truck).
Forum antique de Bavay 2 Rue de Gommeries, 59570 Bavay, France Bavay 59570 Nord Hauts-de-France 0359731550 https://forumantique.fr https://fr-fr.facebook.com/pages/Forum-antique-de-Bavay-mus%C3%A9e-arch%C3%A9ologique-du-D%C3%A9partement-du-Nord/545241728895938 Grâce à l’exposition permanente du Forum antique de Bavay, faites connaissance avec le quotidien des Romains. Statuettes de bronze, bijoux, accessoires de la vie courante ou encore mosaïques sont exposés. De la petite enfance aux rites funéraires en passant par les jeux, les pratiques religieuses, le soin et la beauté ou encore l’alimentation, 800 objets sont mis en scène grâce à une riche muséographie.
Restitution 3D du forum, désormais proposée en réalité augmentée.
Vivez une soirée immersive à Bagacum et remontez au temps des Gallo-Romains !
©Département du Nord