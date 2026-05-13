Voyage dans le temps, Forum antique de Bavay, Bavay

Voyage dans le temps Samedi 23 mai, 18h00 Forum antique de Bavay Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Vivez une soirée immersive à Bagacum et remontez au temps des Gallo-Romains !

Visites costumées du site archéologique

Départs toutes les 15 min dès 18h30 – durée 1h

Inscription à l’accueil

Film 3D “Retour à Bagacum II” (balades virtuelles)

Séances : 18h, 18h45, 19h30, 21h45, 23h15 – durée 30 min

Inscription à l’accueil

Visites guidées de l’exposition permanente

Départs : 19h, 20h15, 21h30, 22h45 – durée 30 min

Inscription à l’accueil

Contes mythologiques & musique antique

2 contes issues de la mythologie grecque sont proposés ainsi qu’une immersion dans l’univers sonore des Gallo-Romains.

20h15 (familles) / 22h30 (adultes)

Inscription à l’accueil

Conférence sur le métier de luthier et le reproduction d’instruments anciens

Dès 21h – durée 30 min

Inscription à l’accueil

Animation autour des instruments anciens

Accessible de 18h-20h et de 21h30-00h

En continu, sans réservation

Exposition “La Classe, l’œuvre !”

Présentation d’une exposition des élèves du collège Jean Macé de Bruay-sur-l’escaut retraçant le parcours du mobilier archéologique.

En continu, sans réservation

Jeux de piste en famille (dès 7 ans)

En continu, sans réservation

Concert dans le cadre de la résidence CLEA* (James IzCray / Freddy Chattuais)

Dès 19h30 – Sans réservation

En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Mormal

*Contrat local d’éducation artistique

Restauration sur place (food truck).

Forum antique de Bavay 2 Rue de Gommeries, 59570 Bavay, France Bavay 59570 Nord Hauts-de-France 0359731550 https://forumantique.fr https://fr-fr.facebook.com/pages/Forum-antique-de-Bavay-mus%C3%A9e-arch%C3%A9ologique-du-D%C3%A9partement-du-Nord/545241728895938 Grâce à l’exposition permanente du Forum antique de Bavay, faites connaissance avec le quotidien des Romains. Statuettes de bronze, bijoux, accessoires de la vie courante ou encore mosaïques sont exposés. De la petite enfance aux rites funéraires en passant par les jeux, les pratiques religieuses, le soin et la beauté ou encore l’alimentation, 800 objets sont mis en scène grâce à une riche muséographie.

Restitution 3D du forum, désormais proposée en réalité augmentée.

Vivez une soirée immersive à Bagacum et remontez au temps des Gallo-Romains !

©Département du Nord