NUIT DES MUSÉES AUX ABATTOIRS MUSEE DES ABATTOIRS Toulouse

Toulouse

NUIT DES MUSÉES AUX ABATTOIRS

MUSEE DES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Ce soir-là, le musée des Abattoirs vous ouvre gratuitement ses portes ! Au programme le retour d’une oeuvre majeure, des performances, un bal costumé et de nombreuses visites guidées le tout dans un décor théâtral !

Pour cette nouvelle Nuit des Musées, les Abattoirs vous ouvre à nouveau le Rideau de scène de Pablo Picasso, œuvre majeure de leurs collections. Créée à l’origine en 1936 pour servir de fond de scène à la pièce de théâtre de Romain Rolland, Le 14 juillet , elle a ensuite servi de décor pour d’autres représentations avant d’être donnée par l’artiste à la ville de Toulouse en 1965 et de rentrer dans les collections du musée.

Pour célébrer ce moment et cette nuit des musées, les Abattoirs redonnent vie à cette œuvre avec des performances de drag en écho à l’exposition À l’écoute du vivant en partenariat avec le Quai des savoirs.

Des ateliers sont proposés pour les enfants, adultes pour faire parler sa créativité. Une exposition unique est préparé par des artistes accueillis par l’association Be-art.

En extérieur, un défilé de mode est réalisé pour montrer les oeuvres de Jean-Charles de Castelbajac et d’autres artistes invités. Des robes-tableaux prennent vies devant vos yeux, accompagnés de DJ Set.

Belle soirée à Toulouse !

Retrouvez le détail du programme sur le site internet des Abattoirs. Vous pouvez également consulter le programme des autres musées participants sur le site officiel de la Nuit Européenne des Musées. .

MUSEE DES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 51 10 60

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English :

That evening, the Musée des Abattoirs opens its doors free of charge! On the program: the return of a major work, performances, a costume ball and many guided tours, all in a theatrical setting!

L’événement NUIT DES MUSÉES AUX ABATTOIRS Toulouse a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE