Nuit des musées, Ecomusée de la Bintinais, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Nuit des musées Samedi 23 mai, 18h00 Ecomusée de la Bintinais Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Rendez-vous à l’écomusée pour une soirée sous le signe de la danse et de la musique !

Au rythme de la bombarde, du violon et de l’accordéon, laissez-vous porter par ce “Fest an noz”.

Navettes spéciales STAR Henri Fréville – Triangle – écomusée.

En partenariat avec le Cercle celtique de Rennes

Ecomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Bretagne

Rendez-vous à l’écomusée pour une soirée sous le signe de la danse et de la musique ! fest noz balade contée

Jean Maurice Colombel