Nuit des musées Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Samedi 23 mai, 18h00 Gratuit

Rendez-vous à l’écomusée pour une soirée sous le signe de la danse et de la musique !

Rendez-vous à l’écomusée pour une soirée sous le signe de la danse et de la musique !

Au rythme de la bombarde, du violon et de l’accordéon, laissez-vous porter par ce “Fest an noz”.

Navettes spéciales STAR Henri Fréville – Triangle – écomusée.

En partenariat avec le Cercle celtique de Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T23:59:00.000+02:00

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Ecomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



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