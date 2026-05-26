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Lectures perchées à l’Écomusée Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Lectures perchées à l’Écomusée Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Lectures perchées à l’Écomusée Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Écomusée de la Bintinais

Adresse : Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes

Ville : 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Lectures perchées à l’Écomusée Écomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Mardi 21 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Lectures et nature

Prenez de la hauteur !
Bien installés dans des sièges-hamacs, profitez d’une pause-lecture au cœur des arbres de l’Écomusée.
Les bibliothécaires et l’association Là-Haut vous ferons vivre une expérience insolite.
RDV à l’Écomusée, dans le cadre de l »Open Écomusée »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-21T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-21T17:00:00.000+02:00

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Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine


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