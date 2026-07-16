OPEN ÉCOMUSÉE | Prenons la parole : atelier d’écriture avec Ewa Kraska de la Cie Itek, Écomusée de la Bintinais, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Informations pratiques

OPEN ÉCOMUSÉE | Prenons la parole : atelier d’écriture avec Ewa Kraska de la Cie Itek Mercredi 22 juillet, 14h00 Écomusée de la Bintinais Ille-et-Vilaine

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T17:00:00+02:00

Cet atelier se destine à tout public afin qu’il soit le plus possible intergénérationnel. Il contribue à mêler les regards et à partager une expérience.

Durant l’atelier, chaque participant·e se racontera à travers un témoignage réel et/ou fictif mettant en lumière un aspect de soi dans un moment de vie dans son quartier : une habitude, un repère, une apparence, une odeur, une recette, une couleur, un son, l’architecture, un détail, un souvenir, un événement, une rencontre, l’isolement…

Créneaux : 14h-15h30 | 15h30-17h

Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Bretagne

Un atelier d’écriture pour se rencontrer et se raconter via son quartier, son environnement et ses habitants.